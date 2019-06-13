Golden State Toronto Raptors NBA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Seride 3-2 önde olan Toronto Raptors, NBA final mücadelesinde Golden State ile karşı karşıya gelecek. Toronto Raptors rakibi Golden State'ya karşı üstünlük kazanması durumunda seriyi 4-2'ye getirerek adını şampiyonluğa yazdırarak. Nefeslerin tutulduğu maça kısa zaman kala, karşılaşmanın bilgileri basketbolsevenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Golden State Toronto Raptors NBA final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, NBA final maçı ile ilgili bilgiler.
NBA final serisinde Toronto Raptors ile Golden State 5. kez karşı karşıya gelecek. NBA'in şampiyonunun ilan edileceği maçta heyecanlı anlar yaşanacak. Daha önce 51 kez karşı karşıya gelen iki rakip karşılıklı galibiyet almıştı. Peki, Golden State Toronto Raptors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Golden State Toronto Raptors NBA final maçı ile ilgili detaylar.
GOLDEN STATE TORONTO RAPTORS NBA FİNALİ NE ZAMAN?
Golden State Warriors, 13 Haziran Perşembe gününü 14 Haziran Cuma gününe bağlayan gece TSİ 04.00'da Toronto Raptors'ı konuk edecek. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle