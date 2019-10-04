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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Golden önce Abdulkadir, Sturridge ile ne konuştu?

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Golden önce Abdulkadir, Sturridge ile ne konuştu?

Trabzonspor, Avrupa Ligi maçında sahasında Basel ile 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor'un ilk golü öncesinde Abdülkadir Parmak ile Sturridge arasındaki konuşmanın ne olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.

Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahası yayına gitti. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.

Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

İngiliz yıldızın milli futbolcuya 'ben kullanayım' teklifinde bulunduğu belirtildi.

Abdülkadir Parmak maç sonunda Sturridge ile arasındaki konuşmayı anlattı; 'Sturridge yanıla geldi 'ben kullanayım' dedi. Ben de vermedim. Rüyamda gol olacağını görmüştüm.'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından basın toplantısında konuştu...

"Bu mücadelenin karşılığı galibiyet olmalıydı"UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında ağırladığı İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen, taraftarımıza sahada futbol oynamaya, mücadele etmeye çalışan bir takım izlettirdiğimiz için de memnunum" dedi.
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Golden önce Abdulkadir, Sturridge ile ne konuştu

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