Golcüsünü Beşiktaş'da buldu!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez devre arasında kadroya bir yerli golcü katılmasını istediği öğrenildi. Üzülmez, Beşiktaş’ta forma şansı bulmayan Mustafa Pektemek’i kadrosuna görmek istediğini yönetime ilettiği ve Yeşil-Mavililer bu transferi kiralık olarak bitirmesi bekleniyor. Bu futbolcu için yönetime rapor veren Üzülmez’in Beşiktaşlı oyuncu ile de İstanbul’da bir ön görüşme yaptığı seslendirildi.

Beşiktaş takımında geride kalan 11 haftada sadece Trabzonspor maçında bir dakika forma şansı bulan Mustafa Pektemek’in düzenli forma giymek istediği ve Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gelebileceği öğrenildi. Yeşil-Mavili yönetiminin bu futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle kiralama teklifinde bulunacağı ve ücretin yarısını Beşiktaş takımı ödeyeceği ifade edildi.

Rizespor’da büyük değişim

Öte yandan yönetimin devre arası transfer politikası gönderilecek oyuncuların durumuna göre şekillenecek. Başta Edomwonyi olmak üzere, Jakob Jantscher, Petrruci, Ramos, İsmael dışında yerli oyunculardan da birçok isimle yolların ayrılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yeşil–Mavili yönetimin yerli oyuncu listesinde Bursaspor’dan Merter Yüce, İsmail Konuk, Bilal Kısa ve forvet oyuncusu Deniz Yılmaz bulunuyor.

Büyük fiyasko LINCOLN!

Dönemin teknik direktörü Hikmet Karaman tarafından Brezilya ziyaretinde beğenilerek transfer edilen 10 numaralı oyuncu Lincoln son iki maçta artık 21 kişilik kadroya bile giremiyor. 500 bin Euro ödenerek kiralanan genç oyuncunun ligde geride kalan haftalar içinde golü ve asisti bulunmuyor. Kulüp tarihinde ilk kez bir futbolcuyu taraftarın omuzlara alarak karşıladığı Lincoln bekleneni bir türlü vermezken, yönetimin bu oyuncuyu devre arasında göndermeyi, yerine tecrübeli bir 10 numara almayı düşündüğü seslendirildi. (Karadeniz Gazetesi)