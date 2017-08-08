GOLCÜ FUTBOLCU 'VEDA' ETTİ!

Rus futbolunun son dönemlerde çıkardığı en önemli isimler arasında yer alan Aleksandr Kerzhakov, futbol yaşantısını sonlandırdı.
Kariyerinde Zenit, Sevilla, Dinamo Moskova ve Zürich gibi takımlarda oynayan 34 yaşındaki futbolcu kariyerine başladığı Zenit formasıyla futbola veda etti.
Rus futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen Kerzhakov, 372 resmi maçta 139 gol attı, 58 de asist yapma başarısı gösterdi. Rus Milli Takımı'nın formasını da 90 kez giyen Kerzhakov, bu mücadelelerde 30 gol atmıştı.