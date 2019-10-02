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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Gol yağmuru olur mu? iddaa'da "Liverpool-Salzburg" maçına bahis alanlar...

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Gol yağmuru olur mu? iddaa'da "Liverpool-Salzburg" maçına bahis alanlar...

Bahisseverlerin heyecanla beklediği ve gol düellosu şeklinde geçmesi beklenen "Liverpool – Salzburg" karşılaşması Misli.com’da! Anfield Road'da oynanacak mücadeleye Canlı Bahis yapabileceksiniz...

LIVERPOOL - SALZBURG

Geçtiğimiz sezonun Devler Ligi şampiyonu Liverpool, Premier Lig’i ise kıl payı kaçırmıştı.

Bu sezon işi sıkı tutan Jürgen Klopp’un öğrencileri lige kusursuz bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde ise E Grubu’na mağlubiyetle başladılar.

İtalya’da Napoli ile kıran kırana bir maç oynayan Kırmızılar güçlü rakibine 2-0’lık skorla teslim olmuştu.

İngiltere’de Manchester City’ye 5 puan fark atan Liverpool şimdi tüm dikkatini Avrupa arenasına çevirdi.

Sezona bol gollü galibiyetlerle hızlı bir giriş yapan Salzburg ise Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Genk’i 6-2 mağlup ederek eski golcü kimliğine dönüş sinyalleri verdi.

Bir dönem bahisçilerin favori takımı olan Avusturya ekibi, yeniden o güzel günlerden kesitler sunmaya başladı.

Açık ve hücum ağırlıklı bir oyun anlayışına sahip olan konuk takım Klopp’un ekibine karşı aynı şekilde oynadığı takdirde bizleri hiç şüphesiz güzel futbola ve gollere doyuracaktır.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Bu sezon şu ana kadar 12 resmi karşılaşmaya çıkan Salzburg bu maçların tümünde gol atma başarısı gösterdi.

- Bu sezon şu ana kadar 11 resmi maça çıkan Liverpool bu karşılaşmaların 10’unda ağları havalandırdı.

- Salzburg’un bu sezonki 12 maçının 11’i 2.5 ÜST tamamlandı.

- Liverpool’un bu sezon çıktığı 11 maçın 7’si 2.5 ÜST tamamlandı.

- Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 29 maçın 20’si 2.5 ÜST skorla bitti.

Gol yağmuru olur mu iddaada Liverpool-Salzburg maçına bahis alanlar...

KİM NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin büyük bir bölümü Liverpool galibiyetine güveniyor.

Misli.com üzerinden canlı bahis olarak da oynanabilecek karşılaşmada üyelerin %60’ı ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

%15’lik bir kesim ise tercihini gol bahislerinden yana kullanmış durumda...

MİSLİ.COM EDİTÖRÜ BARIŞ SÜNTER’İN YORUMU NE?

Liverpool ilk maçta Napoli karşısında 2-0’lık yenilgiyle şaşırtan bir başlangıç yaptı. Premier Lig’de ise hafta sonu Sheffield karşısında zorlansalar da tek golle 3 puanı alarak 7’de 7 yaptılar. 

6-2’lik Genk galibiyetiyle dikkatleri çeken Salzburg kendi liginde zaten bu skorları istediği takdirde çoğunlukla alabilen bir ekip. Saldırgan oyun karakterlerini Genk karşısında da çekinmeden sergilediler. 

Liverpool düşük orandan kazanır tercih etmeyecekler, karşılıklı gol ve 3.5 ÜST bahislerini deneyebilirler.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Liverpool'un sol beki Andy Robertson'ın İskoçya'daki en özel anlarını hatırlayalım...

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