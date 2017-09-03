Gol ve puan rekoruyla 21. şampiyonluğa

Hem yaşanan değişimin mimarı olan hem de teknik direktör Igor Tudor’un eleştirildiği dönemde Hırvat hocaya güvenip yanında duran başkan Özbek, sorularımıza yanıt verdi.

İşte Galatasaray Kulübü’nün 1 numaralı ismi Dursun Özbek’in sözleri...

“1 DEĞİL, 34 HAFTA BAYRAM OLSUN!”

G.Saraylılara Kurban Bayramı’nda ne mesaj vermek istersiniz?

Tüm Galatasaraylıların Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Huzurlu, herkesin ailesi ile güzel bir bayram geçirmesini diliyorum.

Bu sene 1 hafta değil 34 hafta boyunca G.Saraylıların bayram yapmasını hedefliyor ve diliyoruz.

Maksadımız ve görevimiz taraftarı, camiayı sportif manada mutlu edecek bir kadro kurmaktı. İyi de bir takım kurduğumuza inanıyorum. Yönetim olarak çok keyifliyiz. Galatasaray ailesinin mutlu olması bizi ayrıca sevindiriyor. Görevimizi yapmanın huzuru var.

“ÇOK FAZLA HEDEFİMİZ VAR”

İLK 3 hafta sonunda Galatasaray taraftarı, “Takım gol ve puan rekoru kırar mı” diye tartışıyor. Bu konuda neler söylersiniz?

Erken konuşmak çok doğru olmaz ama ortaya konan performans ortada. İnşallah taraftarları mutlu edecek bir futbol sergileyeceğiz. Puan ve gol rekoru kırmak da hedefimizdir.

PUAN REKORU: 83 GOL REKORU: 105

G.SARAY, 2005-2006 sezonunda Eric Gerets yönetiminde 83 puanla kulüp tarihinin en yüksek puanını alıp şampiyon olmuştu. Cimbom, 1962-63 sezonunda iki aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atarak rekor kırmayı başarmıştı.

Şampiyonluk yarışı hakkındaki düşünceleriniz?

Şampiyonluk, Galatasaray’ın her zamanki Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlar.

Bu sene de hedefimiz aynı. Taraftarımızın beklentisi çok fazla. Bu beklentiye cevap vermek de görevimiz. Sezon sonu 21. şampiyonluğu elde etmek istiyoruz.

MALİ YAPI DÜZGÜN OLMAZSA BAŞARI HAYAL

ARTIK maçları daha mı rahat izliyorsunuz?

Mali yapı olmadan sportif başarıyı hayal etmek bence çok yanlış. İki senedir mali yapının düzelmesi için sıkı çalıştık.

Belli bir ölçüde mali yapımızı düzelttik. Biraz daha yol var. Mali bağımsızlık alınınca gerçekten rahatlayacağım.

TUDOR KULÜBE UZUN YILLAR HİZMET EDEBİLİR

EN çok eleştirildiği dönemde Tudor’a destek olmanın gururunu yaşıyor musunuz?

“Görevimi yapmanın mutluluğu” demek daha doğru olur. Tudor geldiği ilk günden bu yana onunla çok yakın çalıştık. Galatasaray’a çok fayda üreteceğini o zaman gördüm. Mühim olan Tudor’un çalışabileceği kadroyu yapmaktı. Scout ekibi, sportif direktör ve ben beraber bir çalışma yaptık, iyi sonuç verdi. Tudor, kulübe uzun yıllar hizmet edebilecek bir teknik adam...

Sezon başladıktan sonra Sayın Igor Tudor’un yüksek performansı beni hiç şaşırtmadı.