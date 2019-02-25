Gol sevincinde takım arkadaşını itti! Gareth Bale...
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale için takımdan ayrılacak, arkadaşlarıyla anlaşamıyor söylentileri ciddi şekilde yazılmaya başlamışken, dün akşam oynanan Levante maçındaki görüntü herkesi şok etti!
Önce Marcelo çıktı ve 'Aynı dili konuşmuyoruz, soyunma odasında el-kol işaretleriyle anlaşıyoruz' dedi. Ardından İngiliz basınında Manchester United iddiaları alevlendi...
Önümüzdeki yaz evlilik hazırlıkları yapan Gareth Bale, dün akşam oynanan Levante maçındaki görüntüsüyle 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi.
Karim Benzema'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, ikinci yarıda Levante'ye yakalandı ama Gareth Bale'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Gol sonrası takım arkadaşları sevinmek için yanına geldiğinde, Bale'ın Lucas Vazquez'in elini ittiği kameralara yansıdı.
Marca ise bu durumu; "Takım arkadaşları kaybolan güvenini yeniden sağlamak için ona yakın davranıyor ama kafasında tamamen bu durumu bitirmiş gibi..." diyerek yorumladı.
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