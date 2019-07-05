Gol makinesi imzaladı! 177 maçta, 141 gol
Siyah beyazlıların 2023 yılına kadar sözleşme uzattığı Oğuzhan Akgün, tam bir gol makinesi...
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve U14 Akademi Ligi takımından, U21 takımına kadar tüm gruplarda siyah beyazlı formayla mücadele eden Oğuzhan'ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.
Henüz 17 yaşında olan genç golcü, santrfor mevkinde oynuyor.
Beşiktaş formasıyla toplam 177 maça çıkan Oğuzhan, tam 141 golle takımına katkı sağladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle