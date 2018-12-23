Gol makinasına flaş teklif! Diagne'ye 12 milyon...
Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne, transferde gözde haline geldi.
Beşiktaş'ı tek başına yıkan Diagne gollerini de sıralamayı sürdürüyor. Kasımpaşa'nın yıldızına talih kuşu kondu.
Golcü futbolcu için Al-Sadd ekibinden 12 milyon Euro'luk bir teklif var. A Spor'un haberine göre Diagne'nin yıllık geliri ise 6.5 milyon Euro olacak.
EREN DERDİYOK ATAĞI
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli'nin ise yönetimden fizikli bir forvet beklentisi var. Diagne'nin gitme ihtimaline karşın Kasımpaşa'nın forvet bütçesi ise 3 milyon Euro.
Galatasaray forması giyen ve tartışılan Eren Derdiyok, Kasımpaşa'da gündeme geldi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Eren Derdiyok ismine sıcak bakmadığı iddia edildi.
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