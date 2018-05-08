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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Gol kralı Samudio, 3 yıl daha Rize'de

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Gol kralı Samudio, 3 yıl daha Rize'de

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un Paraguaylı oyuncusu Braian Samudio, gol kralı olarak (20) takıma katkı vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Sezon başında Brezilya'nın Guarini ekibinden satın alma opsiyonuyla yeşil-mavili ekibe katılan 22 yaşındaki forvet oyuncu, toplam 33 maçta 2 bin 903 dakika görev aldı.

Sarı kart cezası nedeniyle sezonun ilk yarısında Denizlispor maçında forma giyemeyen Samudio, ligin ilk yarısında görev aldığı 16 maçta 9 gol attı. İkinci yarıda tüm maçlarda sahada yer alarak 11 gol atma başarısı gösteren Samudio, toplam 20 golle Spor Toto 1. Lig'in gol kralı oldu.

Başarılı forvet, şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakipleri Ankaragücü ile deplasmanda oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta hat-trick yaparak takımına katkı sağladı. Özellikle Boluspor ile oynanan ve 1-0 kazanılan her iki maçın gollerini atarak bir anlamda rakiplerin yeşil-mavili ekibe yaklaşmasına izin vermedi.
Samudio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in çok kaliteli ve özel bir lig olduğunu belirterek, takımını Süper Lig'e taşımada katkı sağlamanın sevincini yaşadığını söyledi.

Takım olarak Süper Lig'e çıkmış olmanın sevincini doyasıya yaşayacaklarını vurgulayan Samudio, "Çaykur Rizespor'a gelirken tek düşüncem takımı Süper Lig'e taşırken katkı sağlamaktı ve bunu da başardım. Ben mevki olarak gol atan bir oyuncuyum ama bu yıl ortalamamın üzerine çıktım. Bundan da kendi adıma sevinçliyim." dedi.

Samudio, Süper Lig'de kaliteli golcülerle yarışacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çok çekişmeli ve zor olacak. Ben de gollerime devam etmek istiyorum. Benim kendime ait bir tarzım var. Bu tarzımı sürdürerek takımıma katkı vermek için çalışacağım. Süper Lig'de daha fazla göz önünde olacağız. Eğer kendimi gösterebilirsem Paraguay milli takımından da davet alacağıma inanıyorum. Bir futbolcu için milli takımda oynamak onurdur. Bunun için elimden geleni yapacağım."

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"3 yıllık kontrat imzalayacağız"

Çaykur Rizespor'da çok başarılı ve keyifli bir dönemi geride bıraktığını aktaran Samudio, şunları söyledi:

"Kiralık olarak görev aldım. Yeni kontratım yüzde 90 tamamlandı. Çok küçük detaylar kaldı. Bunlar için konuşuyoruz. Gelecek yıl da Rize'deyim. Hatta üç yıl daha Rize'de kalacağımı düşünüyorum. 3 yıllık kontrat imzalayacağız. Rizespor da hak ettiği yere geliyor. Takımımla birlikte ilerleyeceğiz."

Samudio, Rize'nin çok özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel bir doğası ve manzarası var. Bizler bu şehri seviyoruz. Taraftarlarla daha başarılı olmak için çalışıyoruz. Benim taraftardan ricam biraz daha fazla destek versinler. Bu şekilde destek olurlarsa belki de ilerleyen yıllarda, hemen olmaz ama 3-4 yıl içerisinde Avrupa'yı zorlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Paraguaylı golcü, annesinin yemeklerinden sonra en güzel yemekleri Türkiye'de tattığını da sözlerine ekledi.

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