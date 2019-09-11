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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.09.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

'Gol Kralı kim olur?' oranları açıklandı! iddaa'da favori...

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'Gol Kralı kim olur?' oranları açıklandı! iddaa'da favori...

Süper Lig'de gol krallığı yarışı bu sezon oldukça çetin geçecek. Radamel Falcao, Burak Yılmaz, Vedat Muriqi ve diğerleri... İşte iddaa'da favori...

Daha önce uluslararası arası turnuvalarda gördüğümüz 'Gol Kralı kim olur?' oyunu, 2019-20 sezonu için Süper Lig'de de açık durumda! 

İlk 3 haftayı 3 golle geçen Alanyasporlu Papiss Cisse'nin iddaa oranı 5,50 olarak dikkat çekiyor. Senegalli futbolcu geçtiğimiz sezon ligi 16 golle bitirmişti. 

MURIQI VE FALCAO FAVORİ, BURAK YILMAZ PLASE! 

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Radamel Falcao, henüz hiçbir lig maçında forma giymemiş, bu sezon henüz resmi bir maçta süre almamış olmasına rağmen 3,50 iddaa oranıyla "ortak" favori. 

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan aldığı, 2019 takvim yılı içerisinde oynadığı 26 maçta (kulüp + milli takım) 23 gole katkı veren (17 gol - 6 asist) Vedat Muriqi'nin iddaa oranı da 3,50! Kosovalı golcü ligdeki ilk 3 haftaya 2 gol sığdırmayı başardı...

 Gol Kralı kim olur oranları açıklandı iddaada favori...

İşte tüm oranlar: 

Radamel Falcao - 3,50

Vedat Muriqi - 3,50

Burak Yılmaz - 4,50

Papiss Cisse - 5,50

Ryan Babel - 10,00

Daniel Sturridge - 15,00

Enzo Crivelli - 20,00

Max Kruse - 20,00

Hugo Rodallega - 20,00

Alexander Sörloth - 50,00

Adis Jahovic - 75,00

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Monaco formasıyla Falcao'dan enfes bir gol! İzleyelim...

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