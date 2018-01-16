Gol düellosunun galibi Betis

Real Betis'in sahasında Leganes'i ağırladığı mücadelede tam 5 gol atıldı. Ev sahibi 20. dakikada Tello ile öne geçti. Joaquin, 40. dakikada Betis adında farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 4 dakika sonra ise Gerard Gumbau, skoru 2-1'e getirdi ve devre bu skorla tamamlandı. Amrabat'ın hareketine hakem penaltı kararı verdi

71. dakikada da Leganes adına Eraso sahne aldı ve takımı adına beraberliği getirdi. 83. dakikada ise Amrabat'ın elle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı golle sonuçlandıran Castro, Betis'i bir kez daha öne geçirdi. Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Real Betis, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Betis puanını 27 yaparken, bir maçı eksik Leganes ise 24 puanda kaldı. Real Betis, önümüzdeki hafta Barcelona'yı ağırlarken; Leganes ise Alaves'e konuk olacak.