Gol düellosunda gülen yok

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic (Dk. 82 Şaban Yılmaz Genişyürek), Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Yunus Emre Yalçın (Dk. 78 Onur Kolay), Kojic (Dk. 78 Bougouhi), Zafer Şensoy
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Yiğitcan Erdoğan, Lingane (Dk. 79 Savaş Yılmaz), Yiğit İncedemir (Dk. 78 Umut Sönmez), Lalawele, Mendy (Dk. 63 Tambe), Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek
Goller: Dk. 43 Kojic, Dk. 61 Muhsin Yıldırım (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 45+2 Atabey Çiçek, Dk. 81 Tambe (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zafer Şensoy, Dk. 39 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 51 Cajic (İstanbulspor), Dk. 62 Yiğit İncedemir (Adana Demirspor)