Gol düellosu Malatya'nın!
Yeni Malatyaspor ile Göztepe ligin 17. haftasında kozlarını paylaştı. Gollü geçen mücadelede kazanan Malatyaspor oldu: 3-2
STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Ömer (Dk.85 Eren), Pereira, Ahmet, Donalt, Aleksic, Murat Akça (Dk.79 Gökhan), Chebake, Erkan, Mina, Robin (Dk.68 Murat Yıldırım)
GÖZTEPE: Bastos- Chagas, Alparslan (Dk.57 Gassama), Celso, Halil (Dk.78 Serdar), Castro, Poko (Dk.68 Elessa), Yasin, Silva, Jerome, Berkan
GOLLER: Dk.1 Ömer, Dk.34 Donalt, Dk.52 Aleksic (Yeni Malatyaspor) - Dk.20 Halil, 41 Poko (Göztepe)
SARI KART: Alparslan (Göztepe)
Ligin 17. haftasında Malatyaspor'un konuğu Göztepe oldu. Maç adeta golle başladı. Ev sahibi ekip maçın başlamasının ardından saniyeler içinde Ömer Şişmanoğlu ile golü buldu.
Göztepe'nin bu gole cevabı 20. dakikada geldi. Halil Akbunar attığı golle skora denge getirdi. Malatyaspor karşılaşmada Donald'ın golüyle yeninden öne geçti.
Göztepe'nin bu gole cevabı gecikmedi. Andre Poko'nun golü ile skor 2-2'ye geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ev sahibi ekip yarıya hızlı etkili başladı.
53. dakikada Aleksic'in golü ile ev sahibi ekip Göztepe karşısında 3-2 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Malatyaspor sahadan 3-2 üstün ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
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