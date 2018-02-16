Gol atmadan dönmez

GALATASARAY 4-5 PUAN ÖNDE GİRMELİ

1- G.Saray, ikinci yarısı tartışılsa da ilk devrede Antalya’nın işini bitirdi ve lider oldu. Galatasaray zorlu fikstüre hazır mı?

Galatasaray’ın zor fikstürüne henüz daha haftalar var. Şimdiye kadar oynadıkları maçlar, kolay gözüken maçlardı. Önceki hafta kaybettikleri Sivasspor maçı yara oldu. Galatasaray, ligin 9’uncu haftasına kadar puan farkını açmak mecburiyetindedir. Ve muhtemelen de 9’uncu haftaya en yakın rakibinin 4-5 puan önünde girebilir diye düşünüyorum.

TERİM’İN EN SORUNSUZ YERİ SANTRFOR HATTI

2- Antalyaspor maçı Gomis tartışmalarını da noktaladı sanırım. Ne dersiniz?

Bu tartışmaya hiç gerek yok. G.Saray, Gomis ile veya onsuz oynasa da en az problem yaşayacağı bölge santrfor. Fatih Hoca, Eren’den istediğini alıyor mu? Alıyor. Gomis’ten alıyor mu? Fazlasıyla... İkisinden birine birşey olsa karalar bağlayacak durumda değil. Bugün itibarıyla Gomis, performansıyla Eren’in önünde. Ama neticede G.Saray’ın iki hazır santrforu var.

3- Beşiktaş, salı günü Bayern Münih maçına nasıl bir zihniyetle çıkmalı?

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grup maçlarına baktığında dış sahada daha başarılı olduğu kesin. Karşısında kim olursa olsun Beşiktaş, bu anlayışından vazgeçmez. Vazgeçmemeli de. Bayern tabiki gruptakilerden daha güçlü ve kaliteli. Ama Beşiktaş da bu maçlarda bazen kendini dahi aşan iyi futbolu ortaya koyuyor. Son grafiklere baktığında Bayern’in bildiğimiz Bayern’in gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş, dışarıda her takıma gol atabilecek bir takım. Turun anahtarı da Beşiktaş’ın atacağı gollerle bağlantılı... Beşiktaş, büyük bir ihtimalle gol atar diye düşünüyorum. Ama yeme konusunda bir tahmin yürütmem çok zor. Gol atmadan dönmeyeceğini düşünüyorum.

DERBİ, BEŞİKTAŞ İÇİN KADER MAÇI OLACAK

4- Beşiktaş, Konya’da neden 2 puan kaybetti ve bundan sonra kaderi ne olur?

Beşiktaş, hem 2 puan hem en önemli 2 silahını kaybetti. Love-Vida değişikliği oturmadı. Fofana girdikten sonra Beşiktaş çok zorlandı. Kart sınırındaki 4 futbolcu için çeşitli alternatifler olabilirdi. Hoca böyle uygun görmüş. Neticede Beşiktaş Konya’dan büyük kayıplarla döndü. F.Bahçe maçı artık Beşiktaş’ın istikametini belirleyecek maç oldu. Şunu da eklemeli: İlk devre başarılı bir maç yöneten Alper Ulusoy 2. yarı tartışmalı kararlara imza attı. Bunların başında da Talisca’nın kartı geliyor.

BAŞAKŞEHİR, LİGİN İLK YARISINDAKİ GİBİ DEĞİL

5- Abdullah Avcı “F.Bahçe bizi oynatmamaya gelmiş” dedi. Katılıyor musunuz?

Evet, hoca her zaman başarılı maç okumalarını maçtan önce de sonra da yapamayabilir. Abullah Hoca, tartışmasız bu ligin en başarılı isimlerinden biri. Ligin ilk yarısında Başakşehir, ligin en kompakt ve iyi oynayan takımıydı ama 2. yarı için bunu söyleyemeyiz. Başakşehir’i herhangi bir takımın oynatmamasına gerek yok. Başakşehir, kendi çizgisinin çok gerisinde çünkü.

VALBUENA OLSAYDI F.BAHÇE FARKLI DA KAZANABİLİRDİ

6- Başakşehir galibiyeti ‘Kocaman’ın takıma dayalı sisteminin zaferi’ olarak da yorumlandı...

Dünyada ‘bireye dayalı bir takım’ gösterin biz de “A varmış” diyelim! Yani böyle bir şey söz konusu değil. Burada tartışılan da Valbuena ile Giuliano değil. Burada tartışılan sadece Valbuena: “Oynar mı oynamaz mı” veya “Yerine tercih edilen kim?” Ne yani Valbuena oynasaydı F.Bahçe kazanamayacak mıydı? Aksine belki çok daha farklı kazanacaktı. Valbuena oynasaydı, Aatıf oynayacak mıydı oynamayacak mıydı? Soru bu.

O zaman Valbuena yanlış bir transfer; milyonlarca Euro da yanlış harcanmış!

F.BAHÇE’NİN AVANTAJI BÜYÜK

7- Başakşehir-F.Bahçe maçı 5 takımı ilgilendirir demiştiniz. Alınan sonuç, ilk 3 için bize bir duygu verebilir mi?

Geçen hafta bir değerlerme yaptık. F.Bahçe kazanmasaydı üstteki yapı biraz değişirdi. Şimdi karmakarışık bir tablo çıktı. 4 takımın şampiyonluk şansı yakın. G.Saray, Sivas’ta kazansaydı çok büyük avantaj sağlayacaktı; ama kayabettiği halde şu an lider. Burada yarışa devam edip etmeyeceğine karar verecek olan Başakşehir. Bu görüntü sürerse yarışın dışına düşer. 4-5 hafta önce en güçlü adaydı. Şunu söyleyelim: F.Bahçe’nin Başakşehir’i yenmesi sürpriz mi? Başakşehir, iyi oynamadığı Bursa’yı 3-0 yendi, Konya’da pozisyonu yok beraberliği zor kurtardı. Kupada alt lig takımına elendi. F.Bahçe, Başakşehir’i yenerken önüne geleni ezip geçen değil, 2. yarıya kötü başlayan bir takımı yendi ve kendine de şampiyonluk çok önemli bir avantaj yolu açtı.

STAT DIŞINDA BİRİNE KÜFÜR ETTİ!

8- Volkan Demirel, kameralara yakalanan küfürden sevk almadı çünkü TFF muhatap yok dedi. Oysa ofsyat gerekçesiyle yan hakeme dönüyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız?

Bu maddenin geçerliliği var mı? Yok saysınlar. Uygulanmayacak bir madde niye orada duruyor? Volkan’ın muhatabı yok; stadın dışında birine sinirlendi herhalde! Muhatabı yoksa saha dışarıdan birine sinirlenmiştir! Sahada muhatap bulamadıklarına göre!..

TRABZON HAYAL GÖREMEZ

9- Trabzonspor’un artık şampiyonlukla ilgili hayal kurmasının gereği yok diye düşünüyorum. Haksız mıyım?

Öyle gözüküyor. Artık tren kaçtı gibi. Ha, ne olur bundan sonra? Üst sıraları zorlayıp, daha yukarı çıkar mı? Çıkabilir çünkü Trabzon, kendisine belki Şampiyonlar Ligi öne elemesi için ikinciliğe kanalize edebilir. Önümüzde daha ciddi haftalar var. Üç büyükler ve Başakşehir birbirileriyle oynayacak. Çıkacak sonuçlar Trabzon’a yarayabilir. Ancak Trabzon bir kaç haftadır kendi yolunu tıkadı.

TRABZON’DA TESTİ KIRILACAK

10- Fenerbahçe-Alanya, Kasımpaşa-Galatasaray, Başakşehir-Trabzonspor maçları nasıl neticelenir?

G.Saray ile F.Bahçe kazanır. Başakşehir, ‘Devam veya tamam’ diyecek. Aynısı Trabzon için de geçerli. Haftanın en zor maçı. Trabzon, 3-4 hafta önceki tribün coşkusunu bu maçta yanında zor bulur. Türkiye’de kaybetmemek de başarı sayılıyor. Trabzon, 5 maçtır kaybetmiyor ama 34 hafta berabere kalan takım ligde küme düşebilir. İki testiden biri kırılacak veya ikisi birden yara alacak. Beraberlik hiçbirine bir fayda sağlamaz. Başakşehir’in tekrar dönüş maçı olabilir. Bu ihtimal oldukça kuvvetli.

ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDENLERE VE KADINA TECAVÜZ EDENLERE AĞIR CEZA VERİLSİN

SAPIKLARI TECRİT EDELİM

Futbolun dışında, toplumsal bir yaraya da değinmek istiyorum. Çocuk istismarı, kadınlara taciz ve tecavüz olaylarına karşı spor dünyası sessiz kalıyor. Bu sapıkların toplum içinden tecrit edilmesi gerekiyor.

Futbolun dışında bir de ülkemizdeki çocuk istismarı, kadın taciz ve tecavüzlerine değinmek istiyorum. Spor dünyasından buna çok az tepki veriyoruz. Duyarsız gibi davranıyoruz. Buna hakkımız yok. Bu manyak ve sapıkların toplum içinde yaşamlarına rıza göstermemeliyiz. Bunun karşılığı da bunların alacağı cezalarla ilgili. Şu anda bu ahlak dışı insanların cezalardan falan çekindiği yok çünkü karşılığındaki cezalar çok hafif. Cezalar mutlaka ağırlaştırılmalı. İstismar yapana da tecavüz ve tacizde bulunanlara da verdiğimiz cezalar yok denecek gibi. Bunların, çok daha ağırlaştırılmış hapis cezalarıyla yıllarca bu yaşamın dışında tutulması lazım. Yani bunu aklından dahi geçiren hayatının büyük bir bölümünü hapishanede geçirmeyi göze almalı. Ve bu durum, toplumun kanaya yarası olmaktan mutlaka çıkarılmalı. Hükümetimiz bu ahlaksızlara karşı mutlaka yeni bir düzenleme yapmalı. Ben bunu spor dünyasından başlatmak istiyorum.

Ayrıca bu sapıklara kılıf uydurmaya çalışan toplumdaki insanlar da aynı zamanda suç ortağı olarak görülmeli. Çünkü bunları ‘aması’, ‘öylesi’ veya ‘böylesi’ yok. Varsa böyle düşünenler, onlar da kendilerine saklasın fikirlerini.