Chelsea'nin 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Bakayoko,Premier Lig'de gol atınca saçlarını boyatacak.

LİGDE HENÜZ GOLÜ YOK

23 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ karşısında fileleri sarstı ancak henüz ligde golle tanışamadı.

Londra ekibinin teknik patronu Antonio Conte'nin 6 maçta görev verdiği Bakayoko, bu maçlarda bir gol pası verdi fakat henüz gol atamadı.

MAVİYE BOYAYACAK

Mavi formayla ligde gol atmayı çok istediğini belirten Fransız futbolcu, 'Premier Lig'de gol atarsam saçlarımın rengini değiştireceğim, büyük ihtimalle mavi olacak. Zaman zaman saçlarımın rengini değiştirmek hoşuma gidiyor' dedi.

SON RENGİ BEYAZ

Saç rengini değiştirmesinin kendisine şans getirdiğini düşünen genç oyuncu Manchester City maçından sonra da saçını beyaza boyattı.

BURADA OLMAK HAYALİMDİ

'Her zaman büyük bir kulüpte oynamayı hayal ettim. Chelsea o kulüplerden biri' diyen Bakayoko Chelsea'ye gelmesindeki en büyük etkenin İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte olduğunu söyledi