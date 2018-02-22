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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBasketbol HaberleriGöksenin Köksal: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
Basketbol Göksenin Köksal: 2 maçı da kazanmak istiyoruz
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Basketbol
dha
22.02.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Göksenin Köksal: 2 maçı da kazanmak istiyoruz

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Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’na katılmak üzere eleme grubu maçları oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikide iki yaparak başladığı B Grubu’nda yarın İsveç’e konuk olacak.

Başkent Stockholm’deki Hovet Arena’da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak. A Milliler ikinci maçını ise 26 Şubat’ta yine deplasmanda Letonya ile oynayacak.

Galatasaray Odeabank’ın milli basketbolcusu Göksenin Köksal, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, 2 karşılaşmadan da galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Göksenin Köksal, "Özellikle oynadığımız 2 maç vardı. 2’de 2 yapmıştık. Bir jenerasyon değişikliği vardı ve uyum sürecini o iki maçta çok iyi geçtik. Şimdi de yine sezon içerisinde bir kamp dönemindeyiz. Genç olmamıza rağmen takımda bizden daha genç olan kardeşlerimiz var. Daha yaşlısı da bulunuyor. Gerçekten çok iyi sezon geçiriyoruz. En önemli şey bu kamp dönemini sakatlık olmadan geçirip 2’de 2 yapmak. 1 haftalık bir süreçte yurt dışına gideceğiz" dedi.

"LETONYA MAÇINI RAHAT KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

26 Şubat’ta karşılaşacakları Letonya’nın çok kuvvetli bir takım olduğunu ifade eden Göksenin Köksal, "Özellikle Bursa’da kendi seyircimiz önünde oynadık onlarla. Çok kaliteli bir kadro. Tabii ki de eksikleri var; NBA oyuncuları. Letonya kuvvetli bir takım olarak görünüyor ama biz kendi seyircimiz önünde rahat kazanabildik, orada da kazanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"OKTAY MAHMUTİ’NİN GELİŞİYLE DAHA SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜNDEYİZ"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti hakkında da konuşan Göksenin Köksal, "Oktay ağabey beni ilk A takımda oynatan kişi. Benim için gerçekten özel yeri vardır. Oktay ağabeyin gelmesi ile daha savaşan bir takım görüntüsündeyiz. Play-Off’a kalacağımızı düşünüyorum. Play-Off’a en iyi şekilde girmek istiyoruz. Kolay değil, sezon başına da istediğimiz gibi başlayamadık ama taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. Özellikle son maçlarda gelerek destek oluyorlar. Bizi hiç yalnız bırakmasınlar, biz onların sayesinde daha da iyi olacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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