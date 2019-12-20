Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın asker selamı nedeniyle kulübe verdiği kınama cezasının 'çifte standart' olduğunu söyledi.

TRT Haber'e konuşan Gümüşdağ, Kınama kararını kabul etmediklerini ve tahkim kuruluna itiraz edeceklerini ifade etti.

İşte o sözler:

Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı. UEFA'ya kararın çifte standart olduğunu söyledik. Kınamayı kabul etmiyoruz, kınanacak bir şey yapmadık. Tahkim kuruluna itiraz edeceğiz!

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