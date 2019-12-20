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Futbol
20.12.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki

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Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın asker selamı sebebiyle Başakşehir'e kınama cezası vermesine tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'nın asker selamı nedeniyle kulübe verdiği kınama cezasının 'çifte standart' olduğunu söyledi.

TRT Haber'e konuşan Gümüşdağ, Kınama kararını kabul etmediklerini ve tahkim kuruluna itiraz edeceklerini ifade etti.

İşte o sözler:

Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı. UEFA'ya kararın çifte standart olduğunu söyledik. Kınamayı kabul etmiyoruz, kınanacak bir şey yapmadık. Tahkim kuruluna itiraz edeceğiz!

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Göksel Gümüşdağdan UEFAya tepki


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