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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.10.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya gönderme!

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Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya gönderme!

UEFA, Avrupa Ligi'nde oynanan Başakşehir - Wolfsberger maçındaki golünden sonra asker selamı ile sevinç yaşayan İrfan Can Kahveci'ye dün soruşturma açtı.

CNN Türk televizyonuna telefonla bağlanan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ konuyla ilgili UEFA'ya göndermede bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Hiç kusura bakmasınlar. Maç öncesinde UEFA'dan geldi bu, maç sırasında kafamda hep bu vardı. Böyle bir çifte standart olmaz. Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda 'biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor' dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu? Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız."

Göksel Gümüşdağdan UEFAya gönderme

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