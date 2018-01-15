Göksel Gümüşdağ'dan flaş G.Saray sözleri! 'Borçlu oldukları için...'

İşte Gümüşdağ'ın ses getirecek o sözleri:

"Başarı eşittir para. 4 yılda büyüyen bir kulüp olduğumuzu düşünürsek; her sene büyüyoruz ve kazanıyoruz. Beşiktaş'tan sonra geçen sene en çok para kazanan kulüp olduk. UEFA'dan gelirimiz; 13.5 milyon Euro... Aynı zamanda Cengiz Ünder transferinden 15 milyon Euro bir gelir sağladık. Badji ve Enver Cenk'ten de para kazandık. Biri Bundesliga'da biri Belçika'ya satıldı. Başarıyı hepimiz alkışlamalıyız. Türkiye'de doğru bir model var, herkese de örnek olmak istiyoruz. Biz başarıya ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Dolayısı ile bu borçlardan sorumluyuz. Türk Ticaret Kanunu'na göre yönetiliyoruz. Benim yanlış yapmam zor. Eğer dernekler ve vakıflar statüsü ile yönetilsek birçok yanlış yapabiliriz. Yanlışları yaparım ve daha sonra istifa ederim. Belediye hiçbir bağlantımız yok.

Bizim başarımız; çok hızlı aksiyon almamızdan geçiyor. Bu transferdeki en büyük belirgin sebep de hızlı hareket etmemizden geçiyor. Yaptığımız her şeyden kar etmek zorundayız. Kar etmezsek; bizler de borçlanırız. Borçlardan mesul olan bizleriz. Diğer kulüplerden en büyük farkımız budur. Galatasaray köklü bir kulüp. Geçmişten gelen finansal problemleri var. Başkanları ise bu problemlerle mücadele ediyor. Biz ise 4 yıllık bir kulübüz ve şirket statüsü ile yönetiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi hızlı aksiyon alabiliyoruz. Transferin gerçekleşmesindeki en büyük sebep bu. Herhangi bir borcumuz yok. Bu işe şirket mantığı ile yaklaşıyoruz. Bu transferi bitirmekten dolayı çok mutluyum. Başakşehir taraftarı da havalimanında muhteşem bir karşılaşama yaptı. Kent gibi büyük bir ilçeyiz. Emre'ler, Arda'lar ve Adebayor'lar da bu markanın değerine büyük katkı sağlıyor.''"