Son dakika.. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor
Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Belözoğlu eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönüyor. İşte gelen son dakika bilgisinin detayları..
Haziran ayında Başakşehir kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öğrenildi.
38 yaşındaki tecrübeli futbolcunu, Milli Takım'ın Fransa maçının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Emre Belözoğlu'nun 1 yıl Fenerbahçe'de oynadıktan sonra futbol hayatını noktalayıp sarı lacivertli kulüpte görev alması bekleniyor.
Bu flaş gelişmeyi Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da doğruladı.
Göksel Gümüşdağ TRTSpor'a "Emre Belözoğlu'nun 1 sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var" açıklamasında bulundu.
Göksel Gümüşdağ adı başka takımlarla anılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili olarak ise, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecektir ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'LA BAŞLADI, INTER'E TRANSFER OLDU
Futbola Zeytinburnu alt yapısında başlayan Belözoğlu kısa bir süre sonra Galatasaray'ın alt yapısında oynamaya başladı. Çok genç yaşta A takıma yükselen Belözoğlu Galatasaray'da müthiş bir performansa imza attı. Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası başarılarının ardından 2001'de Inter Milan'a 10 milyon € karşılğında transfer oldu.
Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü kazanan 17. kişi olan Emre Internazionale Milano'da sakatlıklar yaşamaya başladı, ve 2004-05 sezonunda sadece 19 maçta görev yaptıktan sonra Premier Lig takımlarından Newcastle United'a transfer oldu.
2005 YILINDA NEWCASTLE UNİTED MACERASI BAŞLADI
Temmuz 2005'te Newcastle United'a 3,8 milyon € bedelinde transfer oldu. Newcastle United taraftarı tarafından sevilen bir futbolcu olduğunu kanıtladı. Yeteneğini sergilediği futbolla, golleriyle ve asistleriyle gösterdi. 2008 yılında Newcastle United'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.
EMRE FENERBAHÇE'DE
Temmuz 2008'de 4.5 milyon karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların önünde bir tören yapılarak kendisini sarı lacivertli yapan imzayı attı. Sarı lacivertli formayı 4 sezon terleten Emre, 2009-2010 yılında yılın en iyi futbolcusu seçildi.
ATLETICO MADRID MACERASI
Emre Belözoğlu 31 Mayıs 2012 tarihinde Atletico Madrid ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol ekibinde yarım sezon forma giyen Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye döndü.
İKİNCİ F.BAHÇE MACERASI
Fenerbahçe'deki ikinci serüveni iki sezon süren tecrübeli futbolcu 2014-2015 sezonun sonunda bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu.
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Emre Belözoğlu bir dönem Inter forması da giymişti...
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