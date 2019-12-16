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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız'
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Futbol
16.12.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız'

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Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız'

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan flaş arda Turan açıklaması geldi.

Gümüşdağ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak: "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım." dedi.

Göksel Gümüşda, Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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VİDEO | Real Sociedad 2-2 Barcelona (MAÇ ÖZET)İspanya La Liga'nın 16. hafta maçında lider Barcelona, Real Sociedad ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçta ilk gol penaltıdan 12. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi. Konuk takım bu gole 38'de Antoine Griezmann ve 49'da Luis Suarez ile yanıt vererek maçta 2-1 öne geçti. Mücadelede son sözü söyleyen isim ise 62'de Alexander Isak oldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
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