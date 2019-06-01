Göksel Gümüşdağ'dan Abdullah Avcı açıklaması!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı'nın ayrılığı hakkında konuştu.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Abdullah Avcı Beşiktaş'ta devam etmek istedi. Biz de yolun açık olsun dedik. Başakşehir'in her zaman A, B, C planları vardır. Hiç merak etmeyin, zirveyi zorlayacağız. Abdullah Avcı'nın 5 yıllık sözleşmesi vardı ama Beşiktaş'a gitmek istedi. 5 yıldır şampiyonluğu kovalayan bir takımız. Eninde sonunda bu kupayı alacağız. Bu sene de zirveyi en çok zorlayan takım olacağız" ifadelerini kullandı.
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