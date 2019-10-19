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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL
19.10.2019 - 18:08, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'den asker selamı

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Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'den asker selamı
Foto: Adem KABAYEL

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Göztepe mücadelesinde sahalarda ender görülecek bir sahne objektiflere takıldı.

Futbol kulüplerinden Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlere desteği devam ediyor. Futbolcular, kulüp yöneticileri ve başkanlar maç önlerinde asker selamında bulunarak Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan askerlere destekte bulundu.

Son olarak TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında oynanan Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor ve Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir- Göztepe karşılaşmaları öncesi futbol takımları ve protokol tribünü asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan askerlere selam gönderdi.
Bursaspor - Cesar Grup Ümraniyespor müsabakası öncesi seromonide iki takım futbolcuları asker selamı verdi.

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇINDA PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN ASKER SELAMI

Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir'in evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ettiği mücadele öncesi protokol tribünü asker selamında bulunarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek verdi. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve yöneticiler asker selamında bulundu.

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