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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.11.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: Gruptan çıkma şansımız çok yüksek

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Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı için Avusturya'da. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." dedi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Graz kentine geldi.

Graz Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli takımı karşılayan bir grup Türk futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada takımlarının iyi bir sonuç elde ettiğini, yarın da hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi
bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Graz kentinde kalacakları Ramda Hotel'e hareket etti.

Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Liebenauer Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

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