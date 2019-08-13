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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin teklifini reddettik

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Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe'nin teklifini reddettik

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Olympiakos ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, futbolcuları Visca, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye tekliflerin olduğunu belirtti.

"VISCA VE MAHMUT YAPI TAŞLARIMIZ"

Başakşehir'e her zaman tekliflerin geldiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bize her zaman teklifler geliyor. Geçmişte Abdullah hocamızı Milli Takım'a yolladık. Şimdi Beşiktaş için izin istedi, verdik. Emre Belözoğlu, camiasında futbol hayatına devam etmek istedi, müsaade gösterdik. Bizim futbolcularımıza teklifler hep geldi. Visca ve Mahmut Tekdemir için birçok teklif aldık. Kendiler kulübümüzün yapı taşları. Ben yurtiçine gitmelerine, takımı çok bozmamak için sıcak bakmıyorum, tercihim yurtdışına transfer olmalarından yana." dedi.

Simon Kjaer zor gözüküyor
Simon Kjaer zor gözüküyor

"FENERBAHÇE, MAHMUT'U İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe teklif yaptı, biz reddettik. Hala aynı fikirdeyiz. Mahmut, İrfan ve Visca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Volkan Babacan takımımızda devam ediyor. Kendisi, performansıyla Milli Takım'a kadar çıkmış bir oyuncudur. Onunla ilgili de henüz bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'de gözler Olympiakos maçında...

"İnancımızı kaybetmedik, maçı kazanacağız"Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Olympiakos ile deplasmanda yapacakları rövanş maçına dair, "Rakibimizin yakaladığı avantajı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız. Tekrar altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik" ifadelerini kullandı. Arda Turan ise, "Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir. Saha içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm gücümüzle turu geçmek için çalışacağız. Bunu yapabilecek güç ve kalitedeyiz" açıklamasında bulundu.
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