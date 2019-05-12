Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"
GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
12.05.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankaragücü maçının ardından hakem hatalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda Galatasaray lehine yapılan hatalara dikkat çeken Gümüşdağ, "Ligin 32 haftası bitti. 100 yılık büyük çınarların içerisinde Başakşehir son 5 yıldır, ilk 5'ten çıkmaması ve şampiyonluğu kovalaması büyük bir mutluluk. Takımlarda bazen düşüşler olur ama bugün Başakşehir'e yakışan oyun oldu. Tek bir 90 dakika var. Arena'ya finale gidiyoruz. Türk futboluna büyük saygısızlık var. MHK heyetinin doğru dürüst insanlar olmadığı anlamına gelmiyor ama hakemler bu baskıyı kaldıramıyor. Herkes bu maça odaklanmalı. En iyi hakem kimse, o bu maça verilmeli. Saha dışı etkenlere güvenmiyoruz. Özellikle son 2 hafta gerek hakem hataları, gerek VAR'daki hatalar, Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici bir durum. kelime bulamıyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir ile ilgili binbir tane kötü ifade kullanıp, binbir çirkin söz söyleyip, bunları ortaya çıkarın dediğimde cevap yok. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük finali oynanacak. En iyi hakemleri, VAR'a en iyi hakemleri koymaları lazım. Hak eden kimse şampiyon olsun. Saha dışı etkenlere güvenemiyoruz, bazı hakemlere güvenmiyoruz. Bu hafta izledik, geçen hafta izledik, inanılmaz. Söz bulamıyorum, camiaların birçoğu ayağa kalkmış durumda. Bir finalimiz var, finali kim alırsa şampiyon olur. Hakem kararları inanılmaz boyutta. Bugün VAR'la ilgili karar Hollanda basınında haber. Son maçta hakemin veremediği kararlar şu an dünya basınında. Bunu kimse kabul etmiyor. İnanıyorum ki MHK da kabul etmiyor. Gereken radikal kararları almalılar. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği lig bittikten sonra oturup konuşmalı. Kim mağdur herkes görüyor. Benim isteğim mücadelenin saha içinde kalması. Saha dışı etkenlerin en aza indirilmesi. Bunu sağlasınlar. Bu arada unutmadan, Emre Akbaba kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce sahalara döner." ifadelerini kullandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş ve Rizespor maçındaki olaylar şaşkınlık verici"

Süper Lig coşkusu sokaklara taştı

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku

Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı