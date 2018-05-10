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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a ceza keseceğim
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Futbol
10.05.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a ceza keseceğim

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Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a ceza keseceğim

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a ceza vereceklerini söyledi. Gümüşdağ ayrıca Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı haksız bulduğunu dile getirdi.

A Spor'a bağlanan Başakşehir'in başkanı şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi kulüp başkanı olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Kulüp olarak ben de Arda'ya bir ceza keseceğim.

Kişilere göre farklı kararların çıktığını görüyoruz. Bu kararı Başakşehir ailesi olarak kabul etmeyeceğimiz, Tahkim'e başvuracağız ve acemice verilen kararın değiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfür edemez."

Raporlarda bir küfür yok. Bunlar sportmenliğe aykırılıktan sev edildi. verielcek cezanın 6-8 maç men olması gerekiyor. Hiç bir şekilde kabul edilemez. Şaşkınlıkla izliyorum. Son dönemlerde Türk futbolunda çok enteresan gelişmeler olmaya başladı. Bu da bizim hayretle izlediğimiz durumlar. kesinlikle Arda'nın hareketini kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Başakşehir ailesinin içinde bu tip olaylara birinin karışmasını hiçbir şekilde kabul etmem. Geçen sene Rize'de yaşanan olaya nasıl müdahale ettiğimi biliyorsunuz. Buna da müsaade etmem. Sadece Arda Turan olduğu için 16 maç olmaz. Böyle birçok kişiyi futboldan soğuturuz. Biz yöneticileri de soğuturuz, sonra futbolu kim yönetir bilmem.

Ligin son 3-2 haftası müsabakalar oynanıyor. Gerek aşağıda gerek yukarıda aritmetik daralmış durumda. Şampiyonluğa oynayan takımlar ve düşmemeye çalışan takımlar kıyasıya yarış içinde. Adrenalini yüksek maçlar oynuyoruz. Burada oyuncu bir ifade kullanmış değilim. Küfür de aynı şey, seni öldürürüm demek de aynı şey. Bunların cezaları bellidir. Kelimeden kelimeye geçtiğimizde bunun cezası daha fazladır, daha azdır hesabına girmek doğru değil. Kurullar arasında kopukluk var. Kurulların verdiği kararlar arasında kopukluk var.

 

1-1 berabere biten Sivasspor maçı sonrası, Abdullah Avcı Arda için bu açıklamayı yapmıştı...

Abdullah Avcı: Psikolojik olarak sıkıntılar yaşanıyor olabilirMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçta, son dakikada dramatik şekilde yedikleri golle puan yitirdiklerini söyledi.
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