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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Göksel Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse neden geçen yıl Galatasaray şampiyondu?
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Futbol
17.04.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Göksel Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse neden geçen yıl Galatasaray şampiyondu?

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Göksel Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse neden geçen yıl Galatasaray şampiyondu?

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a seslenerek, "Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile" dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü Göksel Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta 2 derbi oynandığını belirten Gümüşdağ, "Bu 2 derbiden sonra şu andaki fikstürde bir değişiklik oldu. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasını yakalamış oldu. Artık bir rakip değil, 2 rakiple yarışa devam ediyoruz. Baktığımızda Başakşehir 5 puan önde. Cumhuriyet Başsavcılığına Galatasaraylı yönetici için suç duyurusunda bulunduk ve TFF'ye bir başvuru yaptık. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli ifadeleri var" dedi.

Kimsenin ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarına Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? diyen Gümüşdağ, "Şiddet, tehdit, ifadelerin içinde her şey var. Başakşehir 4 yıldır ilk 4'te, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı. Biz bunun altında kalmayız. Başakşehir Futbol Kulübünün emeğini yıpratmak kimsenin haddine değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayı acilen soruşturmasını talep ettik. Hepimizin arzusu adil bir yönetim. Eski sözler belgesiz, bilgisiz olmaz." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ: Başsavcılığa suç duyurusunda bulunacağız
Göksel Gümüşdağ: "Başsavcılığa suç duyurusunda bulunacağız"

Göksel Gümüşdağ'dan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a da çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

"Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. 4 yıldır şampiyon belli ise, geçen sezon niye Galatasaray'dı? Biz bunu yapabiliyorsak, 4 yıldır neden yapmadık? VAR kayıtları, IFAB'a göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye bunu paylaştınız mı diye sorduk, paylaşmadık dediler. Hukuk dışı elde ediliyorsa, bunlar nasıl elde etti? Bu kadar yıldır şampiyonluk yarışı yapıyoruz, hiçbir kulübü böyle itham etmedik. İki derbi oynandı ve fikstür başka noktaya girdi. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasına yakın. Ben kulübümün haklarını konuşuyorum. Hepimiz Türk futboluna destek, katkı sağlamamız lazım. Ulu orta her kelimeyi ağzımıza alamayız. Hakem hataları bize de yapılıyor. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur. Yine aynı rakiple oynadığımız maçta Ali Palayıbık'tı hakem, Elia golü attı ve verilmedi. Biz sadece 'Elia içeride ağlıyor, Allah'a havale ediyoruz' dedik."

"Şampiyon olursanız tebrik bekler misiniz?" sorusuna ise  Göksel Gümüşdağ: "Hem tebrik beklerim, hem de tebrik ederim. Futbolda şampiyon olmak da, olmamak da var. Bütün spor kurallarında genel kuraldır, alkışlamak bize onur verir." yanıtını verdi.

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Göksel Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse neden geçen yıl Galatasaray şampiyondu

 

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