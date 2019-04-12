Gökhan Zan'dan derbi yorumu: Galatasaray'ın...

Zan, şampiyonluk yarışı hakkında ise, "Galatasaray, Kadıköy’den 3 puanla döner, Beşiktaş da Başakşehir’i puansız gönderirse, şampiyonluk yarışı bambaşka bir hal alır. Her iki takımın fikstürüne baktığımızda ben şansları eşit görüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayı devam ederken; aynı heyecan Kanada’nın Toronto kentinde yaşandı. Kanada’da yaşayan Fenerbahçeli ve Galatasaraylı vatandaşlar, halı sahada karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın 7-5 kazandığı maçta eski milli futbolcu Gökhan Zan da sarı-kırmızılı formayla mücadele etti. Maçtan sonra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı gurbetçilerin formalarını imzalayan Zan, Kanada’ya yerleşmesi ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hatayspor, Çanakkale Dardanel, Gaziantepspor ve Beşiktaş’ın ardından kariyerini Galatasaray formasıyla sonlandıran eski milli futbolcu, Süper Lig’de yorumculuk yaptıktan sonra yabancı dilini geliştirmek ve futbolla ilgili birikimlerini değerlendirmek üzere Kanada’ya yerleşti. Yaşadığı Toronto kentinde Süper Ligi yakından takip ettiğini belirten Zan, Başakşehir ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı ve yurt dışındaki hedefleriyle ilgili konuştu.

"Futbolla ilgili hedeflerim büyük"

Gökhan Zan, Kanada’ya yerleşerek yabancı dilini geliştirmek ve futbolla ilgili birikimlerini bu ülkede değerlendirmek istediğini söyleyerek, "Kariyerimi Galatasaray formasıyla sonlandırdıktan sonra bir süre yorumculuk yaptım. Daha sonra radikal bir karar alarak Kanada’ya yerleşmeye karar verdim. Burada dilimi geliştirmek, tecrübelerimi çocuklara, gençlere, kulüplere aktarmak ve dünya futboluna katkı sunmak istiyorum. Gerek burada yaşayan vatandaşlarımızdan gerekse Kanadalı futbolseverlerden büyük ilgi görüyorum. Gittiğim yerlerde benden imza istiyorlar. Kısa sürede buraya alıştım. Gelen teklifler var ama önce yabancı dilimi daha da geliştirmek, ondan sonra da teklifleri değerlendirmek istiyorum, acelem yok. Futbolla ilgili hedeflerim büyük olduğu için temellerini sağlam atmam gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk yarışını çok yakından takip ediyorum"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumlarını paylaşan Zan, "Başakşehir 6 puan farkla lider olsa da Galatasaray’ın da en az rakibi kadar şanslı var.Ülkemden kilometrelerce uzakta olsam da Süper Lig’deki mücadeleleri yakından takip ediyorum. Özellikle de şampiyonluk yarışı heyecan verici. Gönlüm tabii ki Galatasaray’dan yana. İnşallah kalbimde her zaman ayrı bir yeri olan Galatasarayımız şampiyon olur. Hocamız Fatih Terim’in tecrübesiyle takımı şampiyon yapacağına inanıyorum. Her ne kadar Başakşehir 6 puan farkla lider olsa da Galatasaray’ın da en az Başakşehir kadar şansı var. Başakşehir, 7-2’lik Rizespor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak. Galatasaray da Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak. Galatasaray, Kadıköy’den 3 puanla döner, Beşiktaş da Başakşehir’i puansız gönderirse, şampiyonluk yarışı bambaşka bir hal alır. Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi yenebileceğini düşünüyorum. 33. haftada Başakşehir ile Türk Telekom Arena’da oynayacağımız da unutulmamalı. Her iki takımın fikstürüne baktığımızda ben şansları eşit görüyorum. Ben bu yarışı heyecanla son düdüğe kadar izlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi özlediğini de dile getiren Gökhan Zan, "Sevenlerime ve halkımıza selamlarımı iletiyorum" dedi.

Yekta İbrahimoğlu: "Gökhan Zan, Kanada’da çok seviliyor"

Uzun yıllardır Kanada’da yaşayan, buradaki çeşitli kulüplerde forma giyen, sonra da futbol akademisi açan ve menajerlik yapan Yekta İbrahimoğlu, Gökhan Zan’ın Kanada’da çok sevildiğini söyledi.

İbrahimoğlu, "İkimiz de Hataylıyız. Zaman zaman görüşüyoruz. Gökhan Zan, burada çok seviliyor. Çevre şehirlerden onu görmeye, forma imzalatmaya gelenler oluyor. Kendisine teklifler de geliyor. Ama o hiç acele etmeden önce dilini geliştirmeyi, sonra da Kanada ve dünya futboluna katkıda bulunmayı düşünüyor" açıklamasında bulundu.

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