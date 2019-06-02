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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gökhan Töre'ye vize çıkmadı

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Gökhan Töre'ye vize çıkmadı

Galatasaray deneyimli oyuncudan vazgeçti.

Bu sezon sadece 2 lig maçında oynayan yıldız futbolcunun transferi rafa kaldırıldı.

GALATASARAY’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, bir süredir ismi sarı kırmızılılarla anılan Gökhan Töre’nin ismi gündemden çıkarıldı. Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren, A Milli Takım’dan eski teknik direktörü olan Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen ve bu dileğini de Terim’e ileten 27 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı. Yapılan değerlendirmede geçirdiği sakatlıklar ve kadro dışı bırakılması nedeniyle bu sezon Beşiktaş’ta sadece 2 lig maçında süre alan Gökhan Töre’nin transferine olumsuz yaklaşıldı. Her ne kadar bonservisi elinde olsa da Töre’nin transferinin rafa kaldırılması kararlaştırıldı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Antalya ve Rize maçlarında toplam 34 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta oynadı, hatta B36 Torshavn’a karşı bir gol kaydetti.

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Gökhan Töreye vize çıkmadı

 

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