Gökhan Töre'ye 3 kulüp talip
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre transferin gözdesi oldu.
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Ligi 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak olan Başakşehir'in yanı sıra Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor yıldız futbolcunun peşinde.
Vatani görevini tamamlayan 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde kariyeriyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.
Dorukhan Lazio'nun radarında;
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