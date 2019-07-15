Gökhan Töre'nin yeni takımı belli oldu
Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan Töre, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Gökhan Töre, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.
Kariyerinde Hamburg, Rubin Kazan, West Ham ve Beşiktaş geçmişi bulunan Gökhan Töre, son olarak 2018-19 sezonunda siyah beyazlı formayı giymişti.
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyla sözleşme yenilenmezken, bonservisi elinde olan Töre, Malatyaspor ile anlaştı.
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