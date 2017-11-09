Gökhan Töre'nin dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle gözlerden uzak olan Gökhan Töre, Ocak ayında takıma dönecek. Sezon öncesi geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi sürecine giren Töre, kondisyoner eşliğinde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürüyor.
2016’da West Ham United’a kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle istenilen performansı ortaya koyamadığı için bu sezon başında Beşiktaş’a dönen Töre, Temmuz ayında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ilk devresini kapattı. 5 aydır tedavisine devam eden Töre, Ocak’ta takımla birlikte çalışmaya başlamayı planlıyor.