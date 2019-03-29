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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.03.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Gökhan Töre'den Galatasaray'a sinyal: Beni alın

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Gökhan Töre'den Galatasaray'a sinyal: Beni alın

Beşiktaş’la yolları ayırmak için geri sayıma geçen Gökhan Töre’nin, menacerler vasıtasıyla Galatasaray’a haber yolladığı öne sürüldü.

Cim Bom’un transfer gündeminde yeni isim Gökhan Töre... Sezon başında da adı Sarı- Kırmızılı kulüple anılan 27 yaşındaki futbolcu, şu sıralarda kulübü Beşiktaş’la ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre; alacakları ödenmediği gerekçesiyle sert bir açıklama yayınlayan Töre’nin, sezon sonunda bağlarını koparmaya hazırlandığı, menajerleri vasıtasıyla Galatasaray’a haber yolladığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim’in oyun tarzını beğendiği Töre, sezon bitiminde bonservis bedeli olmadan Galatasaray’a imza atabilir. Ancak Gökhan Töre bağlarını resmi olarak koparmadan oyuncuyla görüşme olmayacak.

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"Türklerin yenemeyeceği takım yok"Beşiktaş’ın ve A Milli Takımın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Moldova ile oynanan maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği 2 günlük izinde eski takımı Eskişehirspor’u ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dorukhan, milli formayla ilk 11’de ilk defa Eskişehir’de saha çıktığı için çok mutlu olduğunu ve Fransa maçında da galibiyet için sahaya çıkacaklarını söyledi.
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