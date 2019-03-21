Gökhan Töre'den Fikret Orman'a: İftira
Gökhan Töre, Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına sert şekilde cevap verdi.
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.
Töre, "Şimdiye kadar adı haksızlıkla geçmemiş Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursa sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor." ifadelerini kullandı.
Gökhan Töre ayrıca, "Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin, sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz" tehdidi de aldığını sözlerine ekledi.
Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalar şöyle;
Beşiktaş, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü...
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