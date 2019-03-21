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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Gökhan Töre'den Fikret Orman'a: İftira

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Gökhan Töre'den Fikret Orman'a: İftira

Gökhan Töre, Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına sert şekilde cevap verdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Töre, "Şimdiye kadar adı haksızlıkla geçmemiş Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursa sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre ayrıca, "Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin, sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz" tehdidi de aldığını sözlerine ekledi.

Gökhan Töreden Fikret Ormana: İftira

Gökhan Töre'nin yaptığı açıklamalar şöyle;

 

Gökhan Töreden Fikret Ormana: İftira

Gökhan Töreden Fikret Ormana: İftira

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