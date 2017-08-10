Gökhan Töre pideci oldu

Beşiktaş’ın yıldız futbolcularından Gökhan Töre, pide salonu açarak iş hayatına atıldı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon büyük umutlar bağladığı yıldız oyuncu, sezon başı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarda sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.

Gökhan Töre uzun süre sahalardan uzak kalacak

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan yıldız ismin sezonun ikinci yarısına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 12 Temmuz 2017 tarihinde ameliyat olan yıldız oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Şükürler olsun ameliyatım iyi geçti. Herkese destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim” diye yazmıştı.

Kulübün resmi sitesi de, “Sağ dizinden kıkırdak hasarı nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren oyucumuza geçmiş olsun dileriz” mesajı yayınlamıştı.

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