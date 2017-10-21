Gökhan Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahitliğinde evlendi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda Esra Bilgiç ile evlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahit olduğu törene çok sayıda spor ve siyaset adamı katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nikah şahitliğini yaptığı törene siyah beyazlı takımdaki tüm oyuncular ve Başkan Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Hakan Özköse ve eski futbol şube sorumlusu Mete Vardar katıldılar.
4 ÇOCUK İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Sporcu ailenin çok çocuğu olur. Sizlerden 3 ya da 4 çocuk beklentisi içindeyim" sözlerini sarf ederken başarı diledi. Bu arada geceye ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile bazı sanatçılar katılırken Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna da törende yer aldı.