Gökhan Töre bombası patlıyor! | Transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Fatih Terim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon yalnızca 12-13 oyuncudan verim alabilen sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer stratejisi buna göre şekillendi.
İlk olarak para kazanabileceği oyuncularla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Belhanda ve Diagne'yi iyi fiyata elden çıkarma kararı aldı.
Geride bıraktığımız sezonda Türkiye'de kar eden tek kulüp olan Galatasaray, ekonomik anlamdaki bu artıyı daha da arttırmayı amaçlıyor. Önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek olan Aslan, transfer politikasını buna göre belirledi.
3 kulvarda mücadele edecek kadronun temellerini atmayı planlayan sarı-kırmızılılarda transfer hedefleri belli oldu.
Kaleci Muslera'yı yedekleyebilecek bir futbolcu arayışında olan sarı-kırmızılılarda ilk hedef Altay Bayındır.İsmail Çipe'nin sezonun son karşılaşmasındaki performansından memnun olmayan Terim'in genç file bekçisini takımında görmek istediği bildirildi.
Öte yandan sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne'den memnun kalmayan Fatih Terim, takıma direkt olarak katkı sağlayacak bir golcü alınması talimatı verdi.
Terim'in bu bölgedeki gözdesi konumunda Hollandalı santrfor Luuk De Jong bulunuyor.1.88 boyundaki hücüm oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 34 maçta 28 gol atarak Tadic ile birlikte gol kralı olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
BAYRAM'IN YERİNE MERAŞ
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Ömer Bayram'ın takımdan gönderilmesi ve yerine Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesi düşünülüyor.23 yaşındaki sol bekin, ligden düşen Bursaspor'dan ayrılmak istediği, Galatasaray'ın da önümüzdeki günlerde devreye gireceği kaydedildi.
TOMANE SÜRPRİZİ
Portekiz Süper Ligi takımlarından Tondela forması giyen 26 yaşındaki santrfor Tomane'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğu ifade edildi. Portekiz Ligi Chaves takımından Marcao'yu transfer eden ve çok memnun kalan sarı-kırmızılıların, Portekiz'de detaylı bir araştırma içinde olduğu bildirildi.
GÖKHAN TÖRE CİMBOM'A DOĞRU
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ta gözden çıkarılan 27 yaşındaki Gökhan Töre'yi gündemine aldı. Fatih Terim'in teknik kapasitesine çok güvendiği futbolcu için girişimlere başlayacak olan Galatasaray'da transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gökhan Töre'nin Fatih Terim'in milli takımdan eski öğrencisi olması transferde önemli bir etken olarak görülüyor.
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