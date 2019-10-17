Gökhan Töre: ''Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGökhan Töre: ''Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım''
GeriFutbol Gökhan Töre: ''Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Gökhan Töre: ''Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yeni Malatyaspor’un sezon başı Beşiktaş’tan transfer ettiği orta saha oyuncusu Gökhan Töre, tekrar milli formayı giymek istediğini belirterek, “Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler” dedi.

Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Gökhan Töre, Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Gökhan, “Benim kalbim ve ruhum her zaman Milli Takım ile birlikte. Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım, taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Bütün Milli Takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler. Yeni Malatyaspor'a katkı sağlamak adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve buradaki atmosfer çok iyi. Konyaspor maçı için hazırlık yapıyoruz. Benim de sakatlığım bitti. Allah'ın izniyle Konyaspor maçında kadroda olacağım” dedi.

Erol Buluttan UEFAya tepki
Erol Bulut'tan UEFA'ya tepki

“Konyaspor maçında hocamız bana görev verirse ben hazırım”

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu da belirten Gökhan, sözlerine şöyle devam etti:
“Dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hem Yeni Malatyaspor'un hem de Türk halkının benden beklentileri çok büyük. Çalışmalarıma devam ederek tekrar Milli Takım'a dönmeye çalışacağım. Çok şükür eskisinden daha iyiyim. Talihsiz bir olay oldu Trabzonspor maçında. Arka adele yırtığı oluştu. Konyaspor maçında Hocamız bana görev verirse ben hazırım.”

“İnsanları beni çok iyi karşıladılar, bağırlarına bastılar”

Şehre alıştığını ve Malatyalıların kendisini çok sıcak karşıladığını belirten başarılı futbolcu, “Malatya halkı çok sıcak bir halk. İnsanları beni çok iyi karşıladılar, bağırlarına bastılar. Benden beklentileri çok büyük. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyorum. İnşallah Konyaspor maçında takıma katkımı sağlayacağım diye düşünüyorum. Tabi hocamız uygun görürse inşallah süre almak istiyorum” diye konuştu.

Gökhan Töre: Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım

Gökhan Töre: Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Aleksandar Kolarov imzayı atıyor!
Gökhan Töre: ''Ay-yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım''
Trabzonspor iç sahada rakiplerine geçit vermiyor
Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret