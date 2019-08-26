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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.08.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok

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Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok

Trabzonspor maçında arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre’nin ligin 3. haftasındaki Alanyaspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. 

Yeni Malatyaspor’a Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra arka adalesinden sakatlanan Gökhan Töre’den kötü haber geldi. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan başarılı orta saha oyuncusu Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra sakatlanarak tekrar çıkmak zorunda kalmıştı.

İlk kontrol sonrası arka adale yırtığı şüphesi teşhisi konulan Gökhan Töre’nin ligin 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya maçında oynayamayacağı ifade edildi. Bu arada sakatlıklarından dolayı Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyen sağ bek Issam Chebake ve orta saha oyuncusu Murat Yıldırım’ın ise tedavilerinin tamamlandığı, Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecekleri belirtildi.

Takımın yeni transferi Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın da Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer alacağı bildirildi.

Sergen Yalçın Trabzonspor yenilgisinin ardından Gökhan Töre hakkında bu açıklamaları yapmıştı...

"Kaybettiğimiz için üzgünüz"Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Üzüldük, doğaldır, maç kaybettiğimiz aman üzülüyoruz ama kaybetmeyebilirdik. Bizim için şanssız bir gece oldu" dedi.
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Gökhan Töre Alanyaspor maçında yok

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