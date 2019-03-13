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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.03.2019 - 07:42, Son Güncelleme:

Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamıyorum

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Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamıyorum

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, 9 aydır maaşını alamadığını açıkladı...

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, sosyal medya hesabından Beşiktaş'taki af ve maddi durumlar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu başka bir Twitter hesabından atılan tweetlere yönelik cevap niteliğinde açıklamalar yaptı.

Programda benimle konuştuğunu söyleyen gazeteci beyefendi ile hiçbir şekilde bizzat konuşmadım; fakat program seyrinde konuşulan konuların ve sorulan soruların bizzat şahsıma yönelik olduğuna inandığım için cevap hakkımı kullanmak istiyorum.

Birincisi bu yarı dönemde kadro dışı kalacağımı yarı transfer sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmıştım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleştirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz.

"9 aydır maaş alamıyorum..."

İkincisi, programda telaffuz ettiğiniz “maaşını verdiniz , neden affetmiyorsunuz ?” konusuna gelince... 9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak bir algı yaratma çabası olduğu kanısındayım.

Gökhan Töre: 9 aydır maaşımı alamıyorum

“Hem maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsunuz! Belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir.” Teşekkür ederim. Saygılarımla...

Gökhan Töre ile Şenol Güneş arasında neler yaşandı?

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından fazla şans bulamayan Gökhan Töre'nin, U21 maçındaki hareketlerine teknik direktör Şenol Güneş sinirlenmişti.

Deneyimli teknik adamın "Neden hep zoru seçiyorsun?" uyarılarını dikkate almayan Gökhan Töre, el kol hareketleriyle tepki verince oyundan alınmış ve sonrasından antrenmandan ayrılmıştı.

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