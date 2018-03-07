Gökhan Saki UFC 3 oyununda
EA Sports, UFC 3 oyununa yeni bir güncelleme getirdi. Bu yeni güncelleme ile birlikte Türk dövüşçümüz Gökhan Saki de oyundaki yerini aldı.
EA Sports resmi sitesinden yayınladığı güncelleme ile Light Heavyweight sıkletinde dövüşen Türk dövüşçümüz Gökhan Saki’nin oyuna dahil edildiğini açıklarken, oyun içi görsellerini ve videolarını da yayınladı. Gökhan Saki ayrıca oyunda 6 vuruş kombosu olan tek dövüşçü olarak yer alıyor.
Aslen Karslı olan, 19 Ekim 1983 Hollanda, Schiedam doğumlu UFC Hafif Ağır Sıklet Dövüşçüsü Gökhan Saki, 25 Mayıs 2017 tarihinde UFC ile çoklu maç kontratı imzalamıştır. Güçlü yumruklarla rakibini bitirmeye odaklı, yakın mesafe dövüşçüsü olan Saki dünyanın en donanımlı kick boksçularından birisidir. UFC kariyerindeki tek maçını nakavt ile kazanmıştır.
Geçmiş başarıları
-2015 top 50 Most Influential Turkish Dutchmen
-2015 GFC Dubai Şampiyonu
-2014 Glory Light Heavyweight Championship
-2014 Glory Light Heavyweight World Championship Tournament Şampiyon
-2014 Kickboxing Planet Yılın Kickboksçusu
-2010–2011 Glory World Series Heavyweight Tournament Şampiyon
-2010 K-1 World Grand Prix Final 3.lük
-2009 K-1 Heavyweight (−100 kg) 2.lik
-2008 K-1 World Grand Prix Final 3.lük
-2008 K-1 World GP in Hawaii Şampiyonu
-2008 WFCA World Thaiboxing Süper Ağırsiklet Kemeri (+95 kg)
-2006 K-1 World Grand Prix in Amsterdam 2.lik
-2003 World Muay Thai Şampiyon
-2002 European Muay Thai Şampiyon
-2001 Dutch Muay Thai Şampiyon
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