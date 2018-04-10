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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
10.04.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Gökhan İnler’den hayvan barınağına ziyaret

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Gökhan İnler’den hayvan barınağına ziyaret

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir’in başarılı orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Beykoz Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret etti. Burada bakıma muhtaç köpeklerle oynayan, onları besleyen Gökhan İnler, hayvan sevgisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Barınaklarda köpeklerle bir araya gelmeyi sevdiğini ve bunu sık sık tekrarladığını belirten Gökhan İnler, toplumsal bir çağrıda bulunarak, "Duyarlı olmaya devam edelim. Hayvan seven; insanları da sever, dünyayı da sever. Herşeyin başı sevgi. Burası benim sevdiğim bir ortam. Sık sık gelirim. Beykoz Belediyesi’ne teşekkür ederim. Onlar bu olaya çok önem veriyorlar, Onlarla birlikte hayvanlar için güzel, iyi işler yapılıyor. Bu tür yerlerin çoğalması lazım" dedi.

GÖKHAN İNLER’İN ÖZEL UĞRAŞI VE HAYVANLAR İÇİN MESAJI

Gökhan İnler, Başakşehir’deki antrenmanından çıkıp yorgun olmasına rağmen Beykoz’un tepelerindeki barınağa giderken, edinilen bilgiye göre sık aralıklarla mama ve veterinerlerin ihtiyacı olan tıbbi malzemeler yardımında bulunuyor.

Kendi evinde de köpekleri olduğunu ve onlarla vakit geçirdiğini ifade eden Gökhan İnler, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Benim evimde 3 tane köpeğim var. İki tane küçük Yorkshire, bir tane de Alman kurdum var. Onları seviyorum ve her gün onları besliyorum."

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"KÖPEKLER VE DİĞER HAYVANLAR İÇİN EL ELE VERMELİYİZ"

Futbol ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte projeler yapılmasının sokakta kalan ve barınak hayvanları için faydalı olabileceğini vurgulayan İnler, "Tabii ki önemli kişiler, iyi ve köpekleri seven insanlar hepimiz beraber, güçlü bir ortamda güzel bir şeyler yapılır. Ben buna inanıyorum. Onun için kim yardım ederse köpekler, hayvanlar için süper bir şey olur. Tabii ki yardım olarak ne yapabileceğimize bakmak lazım. Geçici bir heves olmadan, gerçek anlamda sahiplenmek lazım. Ben hayvanları çok seviyorum ve onlar için elimden ne geliyorsa yaparım " şeklinde konuştu.

Gökhan İnler çok yakın zamanda dünya futbolunun önde gelen isimleri ve Türk futbolunun yıldızları ile beraber sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanlar için bir proje geliştireceğini ve sosyal bir yardım için kolları sıvadığını da söyledi.










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