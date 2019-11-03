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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.11.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Gökhan İnler'den Beşiktaş'a jest!

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Başakşehir'de kariyerini sürdüren Gökhan İnler, eski takımı Beşiktaş'a jest yaptı.

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, 41’inci İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

“DURUMU OLMAYAN ÇOCUKLARA YARDIM ETMEK İÇİN KOŞUYORUM”

Gökhan İnler, 2017 yılında kendi kurduğu ISEV (İnler Spor ve Eğitim Vakfı) adına 41. Vodafone Istanbul Maratonu'nda 15 km koşusunda yer aldı.

ISEV vakfı yönetim kurulu, sporcular ve gönüllülerin de koştuğu maratonda Gökhan İnler tüm Türkiye'yi "Haydi, Haydi Spora" sloganı ile spora davet etti.

Türkiye'nin dört bir yanından yetenekli çocukları ISEV catısı altında dünya standartlarında yetiştirerek, onların başarılı birer sporcu ve birey olmalarını sağlamak için vakıf kuran İnler, durumu olmayan çocuklara yardım etmek istediğini belirtti. İnler, "Benim için önemli bir gün. İlk defa arkadaşlarımla maraton koşacağım. Neden koşuyorum çünkü 2 sene önce çocuklara yönelik İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) adlı bir vakıf kurdum. Durumu olmayan çocuklara eğitim ve yardım etmek istiyorum. Çünkü bu ülkeye borçlu hissediyorum, bu ülkeye bir şeyler vermek istiyorum. Bütün çocukları, herkesi davet ediyorum. Spor önemlidir. Onun için katılıyorum. İnşallah ileri ki zamanlarda çocuklarımıza yardım ederiz" diye konuştu.

''BENİ HERKES TANIYOR, BEŞİKTAŞ...''

Gökhan İnler, 150 Beşiktaş forması alarak, "Omuz Omuza Kartal Yuvası" kampanyasına destek vermesi hakkında ise "Öne çıkarmaya gerek. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti" İfadelerini kullandı. Gökhan İnler, uluslararası başarıları ve örnek sporcu ahlakının yanısıra, sosyal projelere duyarlılığı ile de tanınmakta. Geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarını korumak, hayvan şiddetine dur demek adına yine ISEV vakfının yaptığı "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal projeye imzasını atmıştı.

Gökhan İnlerden Beşiktaşa jest

Gökhan İnlerden Beşiktaşa jest

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