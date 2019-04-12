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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.04.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

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Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler bir dönem formasını giydiği Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımda tekrar Vodafone Park'a çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan ve Beşiktaşlı taraftarlarının kısa sürede sevgisini kazanan Gökhan İnler, 23 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlıların yoğun tezahüratlarıyla büyük destek görmüştü. Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun şekilde yorumlar yapıyor.

Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş’ın ve en son 23 Ekim 2017’de rakip olarak yer aldım Vodafone Park’ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim."

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