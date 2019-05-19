Gökhan İnler: "Hazırız, inanıyoruz, başaracağız"
Medipol Başakşehir’de Galatasaray ile oynanacak olan kritik maç öncesi takımın yıldız oyuncusu Gökhan İnler’den sosyal medya paylaşımı geldi.
Gökhan İnler, "Hazırız, inanıyoruz, başaracağız" şeklinde paylaşım yaparken, mesajın sonuna kupa emojisi ekledi.
Maçtan bir gece önce Gökhan İnler tarafından yapılan paylaşım hafta boyunca sessiz kalan Medipol Başakşehir’in yoğun konsantrasyon içinde olduğu şeklinde yorumlandı.
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