Gökhan İnler: Arda Turan büyük katkı sağlar

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Medipol Başakşehir’de başarılı futbolcu Gökhan İnler, İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kampın çok iyi ve zor geçtiğini dile getiren İnler, “Hocamız çok zorluyor bizi idmanlarda. Ama bu çok iyi bir şey ve bütün sezonu götüreceğiz buradaki kampla. Başakşehir, geçen seneden daha iyi oynuyor. İyi bir performans sergiledik. Geride kalan maçlarda yine böyle iyi olur. İnşallah hedefe ulaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Takımın kadro kalitesinin üst düzey olduğunu da açıklayan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

“Kadroda çok önemli oyunculara ihtiyaç vardır. Bu takımda 11 oyuncu yok, 20-25 isim var. Herkes yüzde 100’ünü veriyor. En önemli iş oyuna sonradan giren oyuncular da. Yedek kulübesindeki isimler her şeyini verirse, oynayanlar da daha iyi olur. Kulüp çok iyi bir yapılanma içinde. Hocamız çok iyi bir ekip kurdu. Hepimiz ekiple birlikte, daha iyi bir Başakşehir ortaya çıkarmak istiyoruz. Her şey önemli. Bu transferler bugünden yarına yapılmadı. Sürekli gözlenen oyuncular. Bu nedenle Başakşehir çok iyi bir iş yapıyor.”

“Abdullah hoca bu takıma başarılar kazandıracak”

Yarım sezonun geride kaldığını ancak lig yarışında 2, 3 maçta her şeyin değişebileceğini söyleyen Gökhan İnler, “Şu anda kendi takımıma bakıyorum. En önemlisi tecrübemle, fiziğimle takımımı en iyi yere getirmek. Geçen seneden bu yana sistem ve oyun olarak çok değiştik. Beşiktaş’ta da forma giydim ama iki takım arasında kıyaslama yapamam. Beşiktaş’a her sene çok kaliteli isimler geliyor. Başakşehir tecrübeli ve genç oyuncuları alarak iyi bir takım oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Abdullah Avcı’nın çok iyi işler çıkardığını sözlerine ekleyen İnler, “Abdullah hoca çok iyi bir iş yaptı. Büyük kulüplerde hocalar çok fazla seneler görevde kalmıyor. Abdullah hoca ise daha farklı. 2006 yılında göreve geldi, arada Milli Takım’a gidip geri geldi. İngiltere mantığı gibi gidiyor. Ben hocamızı çok iyi görüyorum. Hoca her şeyi bilen kişidir. Kötü günler ve iyi günler yaşadı. Hocanın çok emeği var. Biz de çok mutluyuz onunla çalıştığımız için. Başakşehir iyi yerlere gelecek” şeklinde konuştu.

“İnşallah Başakşehir sayesinde Rusya’da olurum”

İsviçre Milli Takımı formasıyla Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda boy göstermeyi çok istediğini söyleyen Gökhan İnler, “Leicester’dan Beşiktaş’a geçtim. Bu 2 senede kolay günler yaşamadım ama başka şeyler kazandım. Futbola dışarıdan başka şekilde bakabildim. Emeğim olan 2 şampiyonluk yaşadık. Hedefim, İsviçre Milli Takımı’yla Rusya’ya gitmek. Leicester’dan sonra Milli Takım’a gidememiştim. Umarım milli takım hocam bu değeri bana geri verir. Başakşehir sayesinde inşallah bu tekrar gerçekleşi,r ben de Rusya’ya giderim” diye konuştu.

"Şampiyonluk gücümüz var"

Takımın şampiyonluk hedefiyle ilgili de konuşan Gökhan İnler, “Hedefler her zaman olmalı. Her şey bir şey diyebilir ama sonradan olmadığı zaman, bir kez söylemiş oluyorsunuz. Ben kendime gün gün bakıyorum. Bizim takımın şampiyonluk gücü var. Diğer takımlara göre daha çok çalışmalıyız. Yeni bir takımız ama çok kaliteli bir ekibiz. Her maçta yüzde 100’ümüzü sahaya vermeliyiz” dedi.

“Arda Turan çok büyük katkı sağlar”

Başakşehir’in Arda Turan’ı kadrosuna katacağı haberleriyle ilgili sorulan soruyu ise turuncu lacivertli futbolcu, şöyle yanıt verdi:

“Ben Arda Turan’ı 12 seneden fazladır tanıyorum. Galatasaray PAF takımında görüşmüştük. Kendisini çok geliştirdi ve büyük bir oyuncu oldu. Arda gelirse tabii ki süper bir katkı sağlar takıma.”

Emre Belözoğlu’nun çok önemli bir isim olduğunun da altını çizen İnler, “Ben 15 yaşındayken top toplayıcılık yapardım ve o dönemden bu yana Emre Belözoğlu’nu takip ediyorum. Kendisinin çok iyi bir kariyeri var. Çok efendi bir isim ve takıma çok katkı sağlıyor. Önemli bir oyuncu. Tecrübeli bir futbolcu. Onunla beraber bu takımda iyi işler yapabiliriz” şeklinde konuştu.

“Adebayor büyük bir profesyonel”

Emmanuel Adebayor’un Ballon d’or hedefiyle ilgili yorumda bulunan tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu:

“Herkesin bir hedefi olmalı. Adebayor’u eskiden beri tanıyorum. Rakip de olmuştuk. Onunla birlikte oynamak güzel. Emmanuel büyük bir profesyonel. Tecrübeli oyuncularla birlikte inşallah devamı gelecek bu sezon.”

Son olarak takımda çok yetenekli genç oyuncuların olduğunu dile getiren Gökhan İnler, “Kadroda çok iyi genç futbolcular var. Herkes Avrupa’ya gitme hedefini yakalayabilir. Bunun için pes etmemek gerekiyor. Genç oyuncular bunu başarabilir. Ama futbolda anlık değişimler olabilir. Ben her zaman böyle düşündüm. Her şeyini verirsen, karşılığını da alırsın” diyerek sözlerini noktaladı.