Gökhan Gönül'den olay tepki! "G.Saray formasÄ±nÄ± hakeme verin"
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tecrÃ¼beli saÄŸ beki GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan hakeme tepki gÃ¶sterdi.Â
Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda hakem kararlarÄ±nÄ±n Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, Galatasaray'a 2 golle maÄŸlup olan BeÅŸiktaÅŸ'ta, tepkiler dinmek bilmiyor.Â
MaÃ§Ä±n hakemi BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n taraflÄ± bir tutum iÃ§inde karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± yÃ¶nettiÄŸini belirten BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±, tepkisini dile getirirken, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'Ã¼n sÃ¶zleri olay oldu.Â
MaÃ§ sonrasÄ± gazetecilerin bulunduÄŸu alandan takÄ±m otobÃ¼se giden GÃ¶khan, imzalatÄ±lmak iÃ§in bekletilen Galatasaray formalarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, "Åžu formalardan birini hakeme verin" sÃ¶zleriyle tepkisini dile getirdi.
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