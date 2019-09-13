Gökhan Gönül ve Caner Erkin vazgeçmiyor!
Beşiktaş'ta yapılan bek transferlerine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den vazgeçmiyor.
Beşiktaş’ın tecrübeli bek oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin, görev yaptığı bölgelere yeni transferlerin yapılmasına rağmen ilk 11’deki görevlerini kaptırmamıştı.
Kara Kartal’ın Süper Lig’deki ilk 3 karşılaşmasında da görev yapan 2’linin idman performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yarın oynayacakları Gazişehir mücadelesinde de bekleri Gökhan ve Caner’e emanet edeceği bildirildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle